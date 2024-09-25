غوتيريش: أبواب الجحيم بدأت تفتح في لبنان ولا نتحمل غزة ثانية

شفق نيوز/ رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، أن “الجحيم بدأ يندلع في لبنان”، في أعقاب الصدام المندلع بين اسرائيل وحزب الله.

وقال غوتيريش في كلمة أمام مجلس الأمن: “يجب تجنب الحرب الشاملة بأي ثمن، ولا يمكن للبنان أن يصبح غزة أخرى”، مشيرا إلى أن “مأساة النازحين في تزايد منذ بدء التصعيد قبل 3 أيام”.

وكشف عن أن “الشعب اللبناني يحتاج إلى 70 مليون دولار أميركي على الأقل للاستجابة لأعداد متزايدة من النازحين”.

وأضاف: “مدنيون كثر قتلوا في لبنان، وإسرائيل تواصل ضرباتها المميتة هناك”.