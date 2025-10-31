غوتيريش: الضربات الأميركية في الكاريبي انتهاك للقانون الدولي

شفق نيوز- نيويورك

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الجمعة، أنه يتفق مع الرأي القائل بأن الضربات الجوية الأميركية على زوارق يشتبه في تورطها بعمليات تهريب في البحر الكاريبي تعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وقال غوتيريش، إنه "يشارك الموقف الذي عبر عنه المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك"، والذي دعا في وقت سابق الولايات المتحدة إلى وقف هذه العمليات فوراً واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة "لمنع تنفيذ عقوبات خارج نطاق القضاء".

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد انتقدت، في بيان، الضربات الأميركية على زوارق في البحر الكاريبي، معتبرة أنها تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ولا تستند إلى إجراءات قضائية أو تفويض أممي.

وتأتي هذه الانتقادات في ظل تقارير عن تصاعد العمليات العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي ضمن ما تسميه واشنطن "الحرب على المخدرات"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول شرعية هذه التحركات.