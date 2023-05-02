غوتيريش: الصحافة تتعرض لهجوم في كل أنحاء العالم

شفق نيوز/ طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، بوقف الاعتداءات على الصحفيين واحتجازهم لمنعهم من القيام بعملهم.

وحذر غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نشرتها وسائل الاعلام، من أن حرية الصحافة "تتعرض للهجوم في كل ركن من أركان العالم".

وأشار إلى أن الحقيقة مهددة بالمعلومات المضللة وخطاب الكراهية "وكلاهما يسعى إلى طمس الفرق بين الحقيقة والوهم، وبين العلم والمؤامرة".

ودعا إلى وضع نهاية للأكاذيب والمعلومات المضللة ووقف استهداف الحقيقة ورواة الحقيقة، مشيرا إلى أن هذا اليوم العالمي شكل على مدى العقود الثلاثة الماضية فرصة يحتفل فيها المجتمع الدولي بعمل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.

وأفاد بأن هذا اليوم يسلط الضوء على حقيقة أساسية "ألا وهي أن حريتنا تعتمد في كليتها على حرية الصحافة"، مشددا على أن "حرية الصحافة هي أساس الديمقراطية والعدالة. إنها تمنح كل واحد منا الحقائق التي نحتاج إليها لتكوين آرائنا والمطالبة بحقوقنا. وكما يذكرنا موضوع هذا العام، فحرية الصحافة هي الشرط الذي لا مندوحة عنه لإعمال حقوق الإنسان".

ولفت غوتيريش إلى أن "ازدياد تمركز وسائل الإعلام في أيدي قلة قليلة والانهيار المالي لعشرات المؤسسات الإخبارية المستقلة، وزيادة القوانين واللوائح الوطنية التي تخنق الصحفيين، كل ذلك يزيد من تضييق طوق الرقابة ويهدد حرية التعبير".