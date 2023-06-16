غواصة نووية أميركية تحط رحالها عند ميناء في كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، بأنّ غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى ميناء بمدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وأشارت الوكالة إلى أنّ هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من ست سنوات التي تتوقف فيها قبالة كوريا الجنوبية غواصة تصنفها البحرية الأميركية بأنها غواصة صاروخية موجّهة تعمل بالطاقة النووية.

ويأتي هذا غداة تدريبات بالذخيرة الحية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأميركية بمشاركة 2500 جندي، وردّت عليها كوريا الشمالية بإطلاق صاروخين باليستيين سقطا في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليابان.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنّ كوريا الجنوبية استخرجت من البحر أجزاء من صاروخ استُخدم في محاولة كوريا الشمالية الفاشلة إطلاق أول قمر صناعي عسكري لها الشهر الماضي. وقال الجيش إنه يواصل عمليات البحث للعثور على أجزاء أخرى.

وفي 31 مايو/ أيار الماضي، أعلنت كوريا الشمالية أنّ صاروخاً فضائياً يحمل قمراً اصطناعياً للاستطلاع العسكري أطلقته "تحطّم في البحر" بسبب خلل فنّي.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية نقلاً عن إدارة تطوير الطيران الوطنية إنّ "الصاروخ الفضائي الجديد تشيوليما-1 تحطّم في البحر الغربي"، الاسم الكوري للبحر الأصفر، وأضافت أنّ الصاروخ "فقد زخمه بسبب خلل في عمل محرّك الطبقة الثانية بعدما انفصلت الطبقة الأولى خلال تحليق طبيعي".

وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت، في وقت سابق، عن خطة لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس في يونيو/ حزيران، تهدف خصوصاً إلى مراقبة الوجود العسكري الأميركي المتزايد في المنطقة، مشيرة خصوصاً إلى المناورات العسكرية الأخيرة مع سيول.

وأكدت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كيم يو جونغ، أن بيونغ يانغ ستقوم بمحاولة ثانية لإطلاق الصاروخ في أقرب وقت ممكن.