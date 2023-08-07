إغلاق مقار حكومية ومغادرة موظفين.. ماذا يجري في واشنطن؟

شفق نيوز / قررت الإدارة الأمريكية، إغلاق المقار الحكومية في العاصمة واشنطن بحلول الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، بسبب مخاطر هبوب عاصفة شديدة وتوقع وصول إعصار.

ومنحت وزارة الخارجية الأمريكية، موظفيها خيار مغادرة مكاتبهم قبل ساعتين من انتهاء دوام العمل أي الساعة الثالثة، تحسبا للعاصفة القادمة.

بدورها أفادت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، بأن منطقة العاصمة واشنطن، تترقب حتى التاسعة مساء وصول إعصار مصحوب برياح عاتية مدمرة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، ستغلق أيضا المقار والمسابح والخدمات البلدية الأخرى أبوابها في واشنطن مبكراً.

إلى ذلك، وجه مكتب إدارة شؤون الموظفين بالولايات المتحدة، الموظفين الاتحاديين، بمغادرة مكاتبهم في موعد أقصاه الثالثة مساء.

ويغطي التحذير، من الإعصار ولايات ماريلاند وواشنطن ومعظم مناطق بنسلفانيا وفرجينيا.

يشار إلى أن أكثر من 1100 رحلة جوية أمريكية أُلغيت، منها 75 في مطار واشنطن "ريغان الوطني"، كما تأجلت 4100 رحلة جوية أخرى، بحسب موقع (فلايت أوير) لتتبع الرحلات الجوية.