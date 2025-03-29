إغلاق مضيق هرمز.. إيران تلوح برد خطير إن تعرضت لهجوم أمريكي

شفق نيوز/ لوح قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء علي رضا تنغسيري، يوم السبت، بإغلاق مضيق هرمز حال تعرض بلاده لهجوم أمريكي، مشيرًا إلى أن "قرار إغلاق المضيق يتخذه القادة الكبار في البلاد، أما تنفيذ هذا القرار فهو مسؤوليتي".

وقال تنغسيري، إن إيران لن تتهاون مع أي هجوم يستهدفها، مضيفًا أنه "لا يستطيع أيّ كان أن يوجه لنا ضربة ويهرب، حتى لو أُجبرنا على ملاحقته في خليج المكسيك، فسنفعل ذلك".

وأوضح القائد العسكري الإيراني، أن بلاده "لن تدخل في أي مفاوضات حول برنامجها الصاروخي أو قدرات جبهة المقاومة"، مؤكدًا أن "هذه الملفات غير قابلة للنقاش".

وذكر قائد القوات البحرية للحرس الثوري، "نحن لسنا دعاة حرب ولا نسعى إليها، لكن على العدو أن يعلم أننا سنرد في حال أراد الإضرار بمصالحنا أو شعبنا أو قام بالهجوم علينا".

وعلق قائد القوات البحرية للحرس الثوري على الأنباء بشأن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلًا: "ليس لدي اطلاع على رسالة ترامب، والتحليلات حولها لا تعنينا".

وقال القائد الإيراني: "أسمع تهديدات ترامب وأشاهد أعماله وأجهز نفسي لمواجهته"، في إشارة إلى استعداد بلاده لأي تصعيد محتمل.

وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده "لن تسمح لا لترامب ولا لأي شخص أن يخاطبنا بلغة التهديد"، مشيرًا إلى أن إيران "تمد دائمًا يد الصداقة لدول المنطقة، والمسلمون لا يشكلون أي تهديد للدول الجارة"، على حد تعبيره.