إغلاق أكثر من 3 آلاف فصل دراسي في فرنسا بسبب كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-13T09:12:19+0000
إغلاق أكثر من 3 آلاف فصل دراسي في فرنسا بسبب كورونا

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية والتعليم الوطني الفرنسي، يوم الاثنين، إغلاق أكثر من ثلاثة الآف فصل دراسي في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير جان ميشيل بلانكير، إنه تم إغلاق أكثر من ثلاثة الآف فصل دراسي في فرنسا بسبب (كوفيد-19)، من إجمالي 540 ألف فصل دراسي في البلاد بنسبة 0.5%.

وتوقع الوزير الفرنسي - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية اليوم، زيادة الفصول المغلقة خلال الأيام القليلة المقبلة، مرجحاً أن يستقر الوضع قبل أن يتراجع مرة أخرى.

وأضاف بلانكير، أن 67% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً قد حصلوا على جرعة أولى، و54% تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19، موضحاً أن الوزارة احتفظت بالبروتوكول الصحي عند "المستوى 2" (من أصل أربع مستويات) والذي يصرح لجميع التلاميذ بحضور الفصول الدراسية مع ارتداء الكمامة داخل الفصول باستثناء رياض الأطفال.

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