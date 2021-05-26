إغلاق عام في إيران وحظر التنقل بين محافظاتها مدة أسبوع

شفق نيوز / قررت اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا في إيران، يوم الأربعاء، حظر حركة المرور بين المحافظات من الساعة 12 ظهرا من يوم الثلاثاء 1 حزيران، حتى الساعة 12 ظهرا من يوم الاثنين 7 من الشهر نفسه، وذلك بهدف الحد من تفشي الجائحة.

جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء اللجان المتخصصة في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقدمت لجان الصحة والعلاج والأمن الاجتماعي ومقر عمليات مكافحة الأمراض، تقريرا عن احتواء كورونا في البلاد، وتنفيذ البروتوكولات الصحية والمراقبة وفرض القيود في هذا المجال.

فيما أكدت لجنة الأمن الاجتماعي باللجنة، "إبلاغ التعليمات الصحية المتعلقة بالانتخابات للمحافظات ولجنة انتخابات البلاد والمحافظات والمقرات الانتخابية للمرشحين"، مشددة على ضرورة "الالتزام الكامل والدقيق بهذه التعليمات في جميع مراحل الانتخابات".