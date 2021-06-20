إغلاق طارئ لمحطة نووية إيرانية

شفق نيوز/ أعلن المسؤول في شركة الطاقة الكهربائية الإيرانية، غلام علي رخشانيمهر، يوم الأحد، عن إغلاق طارئ لمحطة نووية منذ يوم أمس.

وقال رخشانيمهر في حوار تلفزيوني، إن إغلاق محطة بوشهر النووية بدأ يوم أمس السبت، وسيستمر ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام، ومن الممكن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.

لم يدل رخشانيمهر بتفاصيل، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن إغلاق طارئ للمحطة الواقعة في مدينة بوشهر الساحلية جنوبي البلاد.

وكان المسؤول النووي محمود جعفري قد ذكر في مارس الماضي أن المحطة قد تتوقف عن العمل، لعدم قدرة إيران على شراء قطع غيار ومعدات لها من روسيا بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة في 2018.