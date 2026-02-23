إغلاق الحدود بين تشاد والسودان بعد اشتباكات دامية

شفق نيوز- إنجامينا

قررت تشاد، يوم الاثنين، إغلاق حدودها الشرقية مع السودان عقب اشتباكات اندلعت مطلع الأسبوع على خلفية الحرب الأهلية الدائرة في البلد المجاور وأسفرت عن مقتل خمسة جنود تشاديين، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدرين.

وقال مسؤول تشادي إن الاشتباكات التي وقعت أول أمس السبت بين قوات الدعم السريع ومقاتلين موالين للحكومة السودانية في مدينة الطينة الحدودية أدت إلى مقتل خمسة جنود وثلاثة مدنيين وإصابة 12 شخصاً.

وذكرت حكومة تشاد، الاثنين، أن الحدود ستظل مغلقة حتى إشعار آخر، عازية ذلك إلى "توغلات وانتهاكات متكررة ترتكبها قوات ضالعة في الصراع السوداني".

وقال بيان حكومي إن هذه الخطوة "تهدف إلى منع أي خطر لامتداد الصراع إلى أراضينا وحماية مواطنينا واللاجئين وضمان استقرار وسلامة أراضي بلدنا".

وامتد الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، الذي اندلع في نيسان/ أبريل 2023، بشكل متقطع إلى الأراضي التشادية متسبباً في سقوط قتلى ومصابين وخسائر في الممتلكات.

وقالت سلطات محلية ومصدر أمني إن هجوماً بطائرات مسيرة العام الماضي أسفر عن مقتل جنديين تشاديين، غير أن هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم غير معروفة.

وقال أحمد يعقوب من مركز دراسات التنمية ومنع التطرف "هناك شيء واحد مؤكد وهو سواء أعجبنا ذلك أم لا، يبدو أن تشاد أصبحت الآن طرفاً في الصراع".