إغلاقات وانتشار أمني مكثف.. رفع التأهب إلى "أعلى مستوى" في تركيا

شفق نيوز/ رفعت السلطات التركية، مساء اليوم الثلاثاء، مستوى الإجراءات الأمنية في عموم البلاد إلى الحد الأعلى خلال رأس السنة الجديدة.

وينتشر عشرات الآلاف من رجال الأمن والشرطة الأتراك، والمركبات الأمنية، في عموم المناطق التركية، فيما تتركز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة الرئيسية والسياحية بالمدن الكبيرة، وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وإزمير وسامسون وبودروم، وفق ما نقله موقع "RT عربية" الروسي.

وأعلنت السلطات إغلاق عدد كبير من الشوارع والميادين أمام حركة المركبات في وقت ينتظر أن تشهد فيه المناطق الرئيسية والسياحية ازدحامات شديدة خلال ساعات الليل لاستقبال العام الجديد.

كما أعلنت أيضا أنها اعتقلت في الأيام الماضية المئات من الأشخاص المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" خلال حملات أمنية شنتها في عدد كبير من المناطق بعموم البلاد.

وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت فجر اليوم الأول من عام 2017 هجوما إرهابيا كبيرا تبناه تنظيم "داعش" في ملهى "رينا" بمنطقة أورتاكوي وسط إسطنبول، وأدى لمقتل نحو أربعين شخصا وإصابة نحو 80 آخرين، عدد كبير منهم من السياح الأجانب.