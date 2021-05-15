غزة.. 145 قتيلاً بينهم 41 طفلاً جراء القصف الإسرائيلي

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن مقتل 145 شخصاً جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، "مازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس حرب الإبادة بحق العوائل الفلسطينية، التي أخرجت 10 عوائل منها من السجل المدني الفلسطيني راح ضحيتها 38 شهيدا"، مؤكدًا أن "لتلك العائلات 21 طفلًا و11 سيدة وعشرات الإصابات المختلفة".

وأضاف أن "اجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة لهذه اللحظة بلغ 145 شهيدا، منهم 41 طفلا و23 سيدة، إضافة إلى 1100 جريح منهم 313 طفلا و206 سيدات"، مبينًا أن "هناك 38 إصابة شديدة الخطورة، و248 إصابة بحالة متوسطة".

وأشار القدرة إلى أن "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدد بتقويض جهود وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا، حيث تواجه الفرق الطبية صعوبة في التحرك لمتابعة المعزولين منزليا وإجراء المسوحات المخبرية واستكمال برنامج التطعيم ضد الفيروس والوصول إلى أصحاب الأمراض المزمنة الذين لم يتمكنوا من الوصول الى مراكز الرعاية الصحية، إضافة إلى الضغط الناجم عن ارتفاع معدل الدخول إلى أقسام المبيت والعناية المركزة في المستشفيات".

وحذر القدرة، من "التأثير المباشر على مختلف الأقسام الحيوية جراء انقطاع التيار الكهربائي كغرف العمليات وحضانات الأطفال والعناية المركزة والمختبرات وأقسام التصوير الطبي، الأمر الذي يستدعي العمل لساعات طويلة على المولدات الكهربائية التي تستنزف كميات كبيرة من الوقود".

ولفت إلى أن "بعض الأجهزة الطبية ستتعرض للتلف بفعل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، نتيجة توقف إمدادات الوقود لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة جراء إغلاق المعابر، وتضرر شبكات الكهرباء بفعل القصف المتواصل".