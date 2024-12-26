غزة تسجل مقتل 201 صحفياً وصحفية في غزة منذ بدء الحرب

شفق نيوز/ كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يوم الخميس، عن ارتفاع عدد الصحفيين القتلى إلى 201 قتيل على يد الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال المكتب في بيان صحفي، إن "عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 201 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد كوكبة من الصحفيين العاملين في قناة (القدس اليوم) الفضائية".

وبين أن الصحفيين الذين قتلوا وهم "فيصل أبو القمصان، يعمل مراسلاً صحفياً، وأيمن الجدي، يعمل مصوراً صحفياً، إبراهيم الشيخ علي، يعمل صحفياً، محمد اللدعة، يعمل صحفياً، فادي حسونة، يعمل صحفياً".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي قصف سيارة البث الخارجي التابعة للقناة واغتال الصحفيين الخمسة أثناء تأدية عملهم الصحفي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فجر اليوم الخميس".

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين".

ودعا "الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في القطاع".

وحمل المكتب "إسرائيل والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء الوحشية".

وطالب المكتب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى "إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".

وطالبهم أيضاً بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لـ"وقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".