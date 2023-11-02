غزة.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 9061 و32000 مصاب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الخميس، ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 9061 قتيلا و 32000 مصاب.

وذكرت الوزارة أن من بين القتلى الـ 9061 يوجد 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 1000 قتيل وفقيد وجريح في مجزرتي جباليا.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن 16 مستشفى، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

وأوضح أن المستشفيات التي خرجت عن الخدمة هي "التركي، بيت حانون، الوفاء، الخدمة العامة، أصدقاء المريض، الكرامة، حيفا، الدولي للعيون، مسلم التخصصي، الدرة، حمد، دار السلام، اليمن السعيد، سان جون، الحياة، يافا".

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 326 عسكريا، فيما أسرت "حماس" 240 إسرائيليا.