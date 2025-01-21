غرق 20 مهاجراً إثيوبياً غير شرعي قبالة السواحل اليمنية

شفق نيوز/ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، عن غرق 20 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل اليمنية.

وذكرت المنظمة الدولية أن مركباً يقل مهاجرين إثيوبيين غرق قبالة سواحل اليمن يوم السبت الماضي، وأسفر عن مصرع تسع نساء و11 رجلاً. بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضحت المنظمة أن المركب، الذي كان يحمل 35 مهاجراً إثيوبياً بالإضافة إلى قبطان يمني ومساعده، أبحر من جيبوتي قبل أن يغرق قبالة سواحل محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

ويعتبر الحادث جزءاً من سلسلة مآسٍ متكررة تواجه المهاجرين في هذه المنطقة، حيث يحاول آلاف الأشخاص عبور البحر الأحمر وخليج عدن أملاً في الوصول إلى دول الخليج بحثاً عن حياة أفضل، لكن الرحلات غالباً ما تنتهي بكوارث بسبب سوء أحوال الطقس وازدحام القوارب غير المجهزة.