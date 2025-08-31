غرق 15 شخصاً خلال فرارهم من "قطاع الطرق" في نيجيريا

شفق نيوز- أبوجا

أفاد مسؤولون محليون في نيجيريا الواقعة غرب أفريقيا، يوم الأحد، بمصرع 15 شخصاً على الأقل أثناء فرارهم من مجموعات إجرامية عندما غرق قاربهم في نهر بشمال غرب البلاد.

ووقعت المأساة في ولاية زامفارا، إحدى الولايات العديدة التي تنشط فيها العصابات الإجرامية في شمال غرب ووسط البلاد، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتقوم هذه العصابات التي يطلق عليها السكان اسم "قطاع الطرق"، بسرقة الماشية ونهب القرى وحرقها، بالإضافة إلى خطف السكان طلباً لفدية.

وذكرت المصادر أن الركاب، ومعظمهم من النساء والأطفال، كانوا على متن قارب صغير مكتظ عندما هاجم المسلحون ثلاث قرى في منطقة غومي الجمعة الماضي.

وقال حاكم قرية ناساراوار كيرفي، محمدو شيغاري، "غرق خمسة عشر راكباً عندما انقلب القارب المكتظ أثناء عبوره النهر".

وأوضح شيغاري الذي حضر جنازة الضحايا، أن الضحايا هم ثماني نساء وثلاثة أطفال وأربعة رجال، مشيراً إلى إنقاذ ثلاثة أشخاص.

وفر الركاب من ديارهم في قرى داماغا وتونغار مايغونيا وناساراوار كيرفي بعد وصول العصابات، بحسب سليمان دانغالاديما، وهو زعيم محلي آخر أكد حصيلة القتلى.

وأكد مدير الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، عليو شيهو، وقوع الحادث، لافتاً إلى أن عناصر الإنقاذ يعتزمون "التوجه إلى مكان الحادث" لجمع المعلومات ومساعدة الناجين.

حوادث القوارب شائعة في الممرات المائية السيئة التنظيم في نيجيريا بسبب الاكتظاظ وسوء الصيانة، وخصوصاً خلال موسم الأمطار السنوي عندما تفيض الأنهار والبحيرات.