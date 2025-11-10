غرق قارب للروهينغا يحمل 70 شخصاً قرب الحدود الماليزية-التايلاندية

شفق نيوز- لنكاوي

أفادت السلطات الماليزية، يوم الاثنين، بأن قاربا يحمل أفرادا من الروهينجا الذين يعانون من التمييز في ميانمار غرق في المياه القريبة من الحدود التايلاندية الماليزية كان يحمل حوالي 70 شخصا، بينما لا يزال وضع قارب آخر على متنه حوالي 230 راكبا غير واضح.

وقال مسؤول من الهيئة البحرية الماليزية في مؤتمر صحفي إنه "تم انتشال سبع جثث والعثور على 13 ناجيا خلال عملية البحث الماليزية".

وقال المسؤولون التايلانديون، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن "بحثهم أسفر عن العثور على أربعة قتلى".