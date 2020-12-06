غرق سفينة إيرانية في المياه العراقية

شفق نيوز/ تعرضت سفينة إيرانية محملة بمادة الحديد، للغرق في قناة خور عبدالله الملاحية جنوبي العراق.

وذكر قسم السيطرة والتوجيه البحري في الشركة العامة لموانئ العراق أن السفينة (توران) تعرضت للغرق أثناء محاولة مرورها باتجاه موانئ ام قصر لأسباب فنية.

وأضاف أن موقع الحادث بعيد عن مسار مرور السفن بالقرب من العوامة رقم 7 في القناة الملاحية.

وقال مدير القسم رمزي ايشا إن طاقم السفينة البالغ عدده (6) أفراد تم انتشاله بالكامل من قبل طواقم الوحدات البحرية التابعة لموانئ العراق المتواجدين بالقرب من موقع الحادث، الذي لم يؤثر على الحركة الملاحية في قناة خور عبدالله.