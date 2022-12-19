غرق سفينة تابعة للبحرية التايلاندية وفقدان 31 بحاراً

شفق نيوز/ غرقت سفينة تابعة للبحرية التايلاندية، في خليج تايلاند وسط جهود مكثفة من قبل سفن وطائرات هليكوبتر لإنقاذ البحارة من المياه، وفق بيان رسمي صدر اليوم الاثنين.

وقالت البحرية إنه تم إنقاذ 75 بحارا حتى منتصف الصباح ولا يزال 31 بحارا في الماء.

ووفق وكالة أسوشيتد برس، فإن رياحا قوية هبت بمياه البحر ما تسبب في تدمير نظام السفينة الكهربائي مساء الأحد.

وأرسلت البحرية الملكية التايلاندية ثلاث فرقاطات وطائرتي هليكوبتر بآلات ضخ متحركة لمحاولة مساعدة السفينة المعطلة عن طريق إزالة مياه البحر لكنها لم تستطع فعل ذلك بسبب الرياح القوية.

فقدان 31 بحاراً اثر غرق سفينة تابعة للبحرية التايلاندية

سمح فقدان الطاقة بتدفق المزيد من مياه البحر إلى السفينة، مما تسبب في إدراجها وغرقها.

ووقع الحادث عندما كانت السفينة الحربية تقوم بدورية في البحر على بعد 32 كيلومترا (20 ميلا) من الرصيف في منطقة بانجسافان في مقاطعة براتشواب خيرى خان.

بينما يشهد شمال ووسط تايلاند أبرد درجات الحرارة خلال العام، شهد أقصى جنوب تايلاند عواصف وفيضانات في الأيام الأخيرة. وتم تحذير السفن بالبقاء على الشاطئ.