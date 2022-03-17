غرق سفينة امارتية قبالة السواحل الايرانية على متنها 30 شخصاً

شفق نيوز/ أعلن مسؤول ايراني، يوم الخميس، غرق سفينة امارتية قبالة السواحل الايرانية.

وقال رئيس دائرة السلامة وحماية البيئة البحرية بدائرة الموانئ والملاحة البحرية لمحافظة بوشهر (جنوب ايران)، بحسب "إرنا"، إن "سفينة نقل عربات اماراتية تعرضت اليوم للغرق على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية التابع للمحافظة".

واوضح انه "فور تبلغ السلطات البحرية في محافظة بوشهر خبر تعرض السفينة الامارتية الى خطر الغرق، قامت بارسال قاطرتين وقطعة انقاذ، لكن سوء الاحوال الجوية حالت دون نجاح العمليات مما ادى الى غرق السفينة".

واضاف، ان "قطعة الانقاذ - 18، متواجدة حاليا في موقع الحادث لانتشال 30 شخصا كانوا على متن السفينة الاماراتية المنكوبة".