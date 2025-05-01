غرامات وترحيل ومنع 10 سنوات.. قرارات سعودية صارمة بشأن الحج

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الخميس، فرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي على كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح رسمي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المخالفة تشمل أيضًا حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو من يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء داخلهما ضمن النطاق الجغرافي المحدد.

وذكرت أن النطاق الجغرافي يشمل مدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية، والمنطقة المركزية، والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، إضافةً إلى مراكز الضبط الأمني المؤقتة ومراكز الفرز.

وأضافت الوزارة أن المتسللين للحج من المقيمين أو المتخلفين عن المغادرة سيتم ترحيلهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

من جهتها، حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان سابق، الراغبين بأداء مناسك الحج من التعامل مع "القنوات غير الرسمية"، مؤكدةً أن أداء الفريضة يجب أن يتم وفق القوانين التي تشترط الحصول على "تأشيرة حج" صادرة من الجهات المختصة في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على التأشيرة يتم عبر التنسيق مع مكاتب الحج المعتمدة في 80 دولة، أو عبر منصة "نسك حج" التي تتيح الحجز المباشر لمواطني 126 دولة حول العالم.