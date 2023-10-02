غداً في وسط وجنوب البلاد.. الجيش الإيراني يجري مناورات "واسعة" بمختلف "المسيرات"

شفق نيوز / أعلن الجيش الإيراني، إجراء مناورات لاختبار مختلف أنواع الطائرات المسيرة التي بحوزته في مناطق واسعة من البلاد، اليوم وغداً الثلاثاء.

وذكر الجيش الإيراني، أن القوات البرية والبحرية والجوية ستشارك في هذه المناورات، التي ستجرى في وسط وجنوبي البلاد".

يذكر أن المسيّرات الإيرانية أصبحت محل الحديث في الآونة الأخيرة بعد اتهامات دول غربية لطهران بتزويد روسيا بعدد منها في حربها على أوكرانيا، وهو أمر تنفيه إيران.

ومن أبرز المسيرات الإيرانية التي يتم الحديث عن تزويد روسيا بها المسيرة الصغيرة "شاهد-136" أو "الطائرة الانتحارية"، التي تزن نحو 200 كيلوغرام.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلت عن مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلع، في أغسطس/آب الماضي، أن الولايات المتحدة تطالب إيران بالتوقف عن بيع الطائرات المسيرة المسلحة لروسيا.

كما أكّد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلايي، خلال تصريحات أدلى بها في الشهر نفسه، أن عددا من الدول تطلب شراء المسيرات الإيرانية، بينها بلدان أوروبية، في وقت أكدت فيه موسكو أن العلاقات العسكرية مع طهران "لن تخضع للضغوط".