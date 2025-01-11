غداً.. "سوريا ما بعد الأسد" تجمع وزراء عرب وأجانب في السعودية

شفق نيوز/ تستضيف السعودية، غداً الأحد، اجتماعا لوزراء خارجية من الشرق الأوسط وأوروبا، لإجراء محادثات بشأن العملية الانتقالية في سوريا بعد سقوط حكم النظام السوري بشار الأسد، الشهر الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول سعودي قوله إنه "سيكون هناك اجتماعان غداً، الأول بين الدول العربية، والثاني سيشمل الدول العربية ودولا أخرى" بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا.

وأوضح المسؤول، أن المحادثات ستركز "على سوريا بشكل عام" بما في ذلك دعم الإدارة الجديدة ورفع محتمل للعقوبات، لافتاً إلى أن الاجتماع هو امتداد للمحادثات حول سوريا ما بعد الأسد التي عقدت الشهر الماضي في العقبة بالأردن.

ومن المقرر أيضا أن يحضر وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس ما وصفه بيان لوزارة الخارجية بأنه "اجتماع متعدد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري".