غداً..الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث ضربات إيران

شفق نيوز- فيينا

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد، بأن مجلس محافظيها سيعقد اجتماعا طارئا يوم غد الاثنين عند الساعة التاسعة صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش) لمناقشة الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران التي وقعت يوم السبت.

وأكدت الوكالة أن "طلب عقد الاجتماع جاء من روسيا"، مشيرة إلى أن "أي عضو في المجلس يحق له الدعوة لعقد اجتماع طارئ".

ويأتي هذا الاجتماع قبل ساعة من بدء الاجتماع الفصلي المقرر للمجلس، الذي كان من المقرر أن يتناول البرنامج النووي الإيراني على جدول أعماله.

وأشار دبلوماسيون إلى أنه "لا توجد أي مؤشرات على استهداف المنشآت النووية الإيرانية خلال الضربات التي وقعت يوم أمس السبت".

وأعلن التلفزيون الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأحد، اغتيال ثلاثة من كبار المسؤولين العسكريين في البلاد، بينهم وزير الدفاع عزيز نصير زاده، ورئيس هيئة الأركان عبد الرحيم موسوي، والقائد العام للحرس الثوري محمد باكبور، خلال الضربات الإسرائيلية على طهران.

وكان التلفزيون قد أعلن أيضا مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، مع إعلان حداد رسمي 40 يوما وتعطيل الدوائر الحكومية 7 أيام، وتعهد الحرس الثوري والجيش بالثأر.

وتمثل الضربات جزءا من حملة شنتها الولايات المتحدة وتل أبيب، أمس السبت، داخل إيران، وردت عليها طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل ودول خليجية، ما تسبب بأضرار في مرافق حيوية بالإمارات، بينها مطار دبي الدولي، وإصابات وحرائق نتيجة سقوط الحطام.