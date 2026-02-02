غداً.. القضاء النرويجي يحاكم نجل ولية العهد بعشرات التهم بينها الاغتصاب

شفق نيوز- أوسلو

أفادت وسائل إعلام نرويجية، يوم الاثنين، بأن محاكمة ماريوس بورج هويبي نجل ولية العهد الأميرة ميته-ماريت، ستبدأ يوم غد الثلاثاء، بتهم بينها الاغتصاب والعنف المنزلي.

وكانت السلطات الأمنية النرويجية قد أعلنت في وقت متأخر من يوم أمس الأحد، عن إلقاء القبض على هويبي البالغ من العمر 29 عاماً، الذي يواجه 38 تهمة تشمل الاغتصاب والعنف المنزلي والاعتداء، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى منتصف شهر آذار/ مارس المقبل.

وهويبي هو نجل ميته-ماريت من علاقة سابقة قبل أن تتزوج ولي العهد هاكون. ولا يحمل أي لقب ملكي وليس عضواً رسمياً بالبلاط الملكي النرويجي.

وفي صيف 2024، أقر هويبي بأنه كان عنيفاً تجاه من كانت صديقته وقتها، بينما كان تحت تأثير الكحول والكوكايين وأنه كسر أشياء في شقتها، لكنه ينفي بشدة مزاعم الاغتصاب، حسبما قال أحد محاميه لاحقاً.

وستتم تلاوة لائحة الاتهام والبيانات الافتتاحية في اليوم الأول للمحاكمة، وسيقوم هويبي بالرد على هذه الادعاءات في اليوم الثاني، كما سيتم الاستماع إلى أقوال عدد من الضحايا المزعومين والشهود، بمن فيهم الصديقات السابقات للمدعى عليه.

ووُضعت قواعد صارمة بشأن النشر والتغطية الإعلامية المتعلقة بهؤلاء النساء، إذ سيتم الاستماع إلى العديد من الإفادات خلف أبواب مغلقة، وسط اهتمام إعلامي هائل بهذه القضية.