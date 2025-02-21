غدا السبت .. اسرائيل تطلق سراح 800 أسير فلسطيني

شفق نيوز/ من المقرر أن تفرج إسرائيل غدا السبت عن نحو 800 أسير فلسطيني مقابل 6 أسرى إسرائيليين أحياء وجثامين 4 محتجزين تم تسليمهم أمس الخميس، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقا للمعلومات، فإن إسرائيل ستفرج عن:

51 أسيرا من المحكومين بالمؤبد والسجن مدى الحياة.

47 أسيرا من أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، صفقة جلعاد شاليط.

59 أسيرا من ذوي الأحكام العالية.

200 امرأة وطفل من غزة.

445 معتقلا من غزة، ممن اعتقلوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت مبكر من صباح الجمعة، أنه من المتوقع أن تستمر عملية الإفراج عن المحتجزين في غزة، المقررة السبت، كما هو مخطط لها.

وحذر الجيش في بيان من "أي انتهاك من حماس"، مؤكدا أنه "سيتعامل معه بحزم".

والخميس تسلمت إسرائيل 4 جثامين لمحتجزين، ومن المقرر أن يتسلم 6 محتجزين أحياء السبت، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.