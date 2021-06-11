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غدا السبت.. استئناف المفاوضات النووية مع إيران في فيينا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-11T15:59:55+0000
غدا السبت.. استئناف المفاوضات النووية مع إيران في فيينا

شفق نيوز/ من المقرر أن تستأنف في العاصمة النمساوية فيينا غدا السبت المفاوضات الجارية بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 في مسعى لاستئناف الصفقة.

وكتب مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يترأس وفد طهران التفاوضي في المفاوضات، عبر قناته في تطبيق "تيليغرام" اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن "تواصل الأطراف مشاوراتها بشأن إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وضمان التنفيذ الكامل والفعال للصفقة".

بدوره، أشار مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف (وهو يترأس وفد موسكو في المحادثات) عبر حسابه في "تويتر" اليوم إلى أن الاجتماع القادم للجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاسم الرسمي للاتفاق النووي) سيمثل بداية الجولة السادسة من التفاوض على استئناف الصفقة النووية.

وتابع متسائلا: "هل ستكون هذه الجولة الأخيرة؟ لا أحد يعلم، لكن جميع المتفاوضين يأملون في ذلك".

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