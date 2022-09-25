غداً الاثنين.. المصارف اللبنانية تعيد فتح أبوابها بعد إغلاقها بسبب الاقتحامات

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصارف لبنان، يوم الاحد، استئناف العمل في المصارف اعتباراً من يوم غد الاثنين بعد إغلاق إثر سلسلة عمليات الاقتحام، مشيرة إلى أن ذلك سيتم عبر قنوات يحددها كل مصرف.

وقالت الجمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها عقدت اجتماعاً تداولت فيه بشأن ضرورة تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والمواطنين.

وأشارت إلى أن هذه العملية "ستتم عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها عبر الصرافات الآلية للجميع".

وأوضحت الجمعية أن "ذلك سيسمح للمواطنين إجراء عمليات الإيداع والسحب وتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها".

وشهد لبنان انتفاضة للمودعين في المصارف، بعد تنفيذ حوالي سبع عمليات اقتحام لعدة مصارف في مناطق مختلفة، وعلى الاثر أعلنت جمعية المصارف عن الإغلاق لمدة ثلاثة أيام.