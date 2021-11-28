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غداً.. استئناف مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-28T09:36:44+0000
غداً.. استئناف مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران

شفق نيوز / تستأنف غداً الاثنين، مفاوضات فيينا، المعنية باجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وتوجه مساعد وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني، إلى العاصمة النمساوية فيينا، لحضور الاجتماع، وبدأ مشاورات دبلوماسية على هامش الاجتماع المقرر انطلاقه غداً.

ويجري الفريق الإيراني المفاوض برئاسة علي باقري كني، في وقت لاحق من اليوم الأحد، اجتماعات ثنائية وثلاثية مع الوفد المفاوض الصيني والروسي.

وكان باقري كني، قد التقى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي إنريكي مورا، الذي يرأس اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

وسيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي غدا الاثنين في فندق باليه كوبورغ، في فيينا بحضور جميع الأعضاء الرئيسيين في الاتفاق.

والجولة الجديدة من المفاوضات ستكون بين طهران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبریطانیا وروسيا والصين)، ومن المنتظر أن تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.

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