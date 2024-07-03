إغتيال قيادي في حزب الله وإصابة ابنه بغارة إسرائيلية

شفق نيوز/ اُغتيل قائد وحدة "عزيز" التابعة لحزب الله وأصيب ابنه، في ضربة إسرائيلية جنوبي لبنان، اليوم الأربعاء.

وشنت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة على سيارة، في محيط بلدة الحوش في صور، اسفر عنها مقتل القيادي في حزب الله المعروف باسم "أبو نعمة" وإصابة ابنه.

وقالت مصادر صحيفة، إن المستهدف "مسؤول ميداني كبير في حزب الله، ويوازي في منصبه القيادي أبو طالب مسؤول وحدة نصر الذي اغتالته إسرائيل قبل أسابيع".

يشار إلى أن وحدة عزيز هي الوحدة المسؤولة عن القطاع الغربي بأكلمه في جنوب لبنان.

وأبو نعمة مسؤول كبير في حزب الله وهو قائد وحدة برتبه عميد.

ويشار الى أن الوحدة في حزب الله مقسمة الى خمسة وهي : وحدة حيدر، وحدة عزيز، وحدة بيروت، وحدة بدر، وحدة نصر.