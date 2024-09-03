غانتس يدعو لفتح معركة مع حزب الله في الشمال وإنشاء تحالفات ضد إيران

شفق نيوز/ دعا الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، يوم الثلاثاء، بلاده إلى "نقل المعركة إلى الشمال"، في إشارة الى بدء معركة مع حزب الله اللبناني.

وقال غانتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العضو السابق أيضا في مجلس الحرب غادي آيزنكوت: "يجب على إسرائيل نقل المعركة إلى الشمال وإنشاء تحالفات في المنطقة ضد إيران".

وأضاف: "يجب إعادة المحتجزين حتى لو كان ذلك بثمن باهظ.. نحتاج إلى التوصل لاتفاق لإعادة المخطوفين".

وأبرز: "السيطرة على محور فيلادلفيا أمر مهم لكن أبراج المراقبة لن تكفي وستكون أهدافا سهلة.. يمكن أن نعود لمحور فيلادلفيا إذا احتجنا إلى ذلك".

كما دعا غانتس إلى التوجه "انتخابات للتوصل لحكومة تمثل الشعب الإسرائيلي".

من جهته، ذكر آيزنكوت: "من المخيف والمقلق أن يعمل نتنياهو على نزع الثقة من وزير الدفاع"، مضيفا "نتنياهو نسي أو تناسى أن التهديد الأساسي لإسرائيل هو إيران".

وتابع: "لم نحقق أي هدف من أهداف الحرب.. الهدف الأسمى هو إعادة المخطوفين وإن لم نفعل ذلك فهو حكم بالإعدام عليهم".

وأردف قائلا: "صفقة التبادل أمر أخلاقي في الدرجة الأولى لكنها أمر استراتيجي أيضا"، مشيرا إلى أن "نتنياهو لا يستطيع تحويل إنجازات الجيش إلى نصر استراتيجي".