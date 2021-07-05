سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

غانتس: "الحرب مع غزة قد تندلع بأي لحظة"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-05T05:52:08+0000
غانتس: "الحرب مع غزة قد تندلع بأي لحظة"

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "قطاع غزة مكان حساس جدا وقابل للانفجار بأي لحظة"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لأي عملية".

وفي تصريح لقناة 13 العبرية، قال غانتس إن "احتمال الحرب مع قطاع غزة ما زال قائما".

وأضاف أن "القطاع مكان حساس جدا وقابل للانفجار بأي لحظة"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لكل عملية".

وفي تطرقه إلى مسألة البالونات الحارقة التي تطلقها "حركة حماس" من قطاع غزة، قال: "بعد عملية "حارس الأسوار" قلنا إننا لن نتقبل الوضع كما كان عليه بالسابق، وأيضا نحن لا نتقبل قضية البالونات".

وتابع: "من الآن فصاعدا سنهاجم ونستمر بمهاجمة أهداف نراها نوعية".

 

related

اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن غزة ينتهي بعدة قرارات ويحذر من "دوامة عنف"

Date: 2021-05-11 16:59:38
اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن غزة ينتهي بعدة قرارات ويحذر من "دوامة عنف"

"الكابينت" الاسرائيلي يعطي ضوءاً اخضر لمعركة "قوية"على غزة

Date: 2021-05-12 19:45:36
"الكابينت" الاسرائيلي يعطي ضوءاً اخضر لمعركة "قوية"على غزة

التصعيد في غزة.. اسرائيل تخشى حرباً أهلية وأمريكا ترفض اجتماعاً علنياً

Date: 2021-05-13 18:19:15
التصعيد في غزة.. اسرائيل تخشى حرباً أهلية وأمريكا ترفض اجتماعاً علنياً

خلال 40 دقيقة.. إسرائيل تعلن الإغارة على 150 هدفاً بغزة عبر 450 صاروخًا وقذيفة

Date: 2021-05-14 06:32:17
خلال 40 دقيقة.. إسرائيل تعلن الإغارة على 150 هدفاً بغزة عبر 450 صاروخًا وقذيفة

الخارجية الألمانية تطرح خطة لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

Date: 2021-05-16 14:23:12
الخارجية الألمانية تطرح خطة لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

رسميا.. إسرائيل تبلغ مصر عزمها إنهاء العمليات العسكرية في غزة

Date: 2021-05-20 15:55:42
رسميا.. إسرائيل تبلغ مصر عزمها إنهاء العمليات العسكرية في غزة

برعاية مصرية.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

Date: 2021-05-20 20:25:40
برعاية مصرية.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

بلينكن يزور ثلاث مناطق عربية لتأكيد دعم واشنطن لأمن إسرائيل

Date: 2021-05-24 12:32:10
بلينكن يزور ثلاث مناطق عربية لتأكيد دعم واشنطن لأمن إسرائيل