غانتس: "الحرب مع غزة قد تندلع بأي لحظة"

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "قطاع غزة مكان حساس جدا وقابل للانفجار بأي لحظة"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لأي عملية".

وفي تصريح لقناة 13 العبرية، قال غانتس إن "احتمال الحرب مع قطاع غزة ما زال قائما".

وأضاف أن "القطاع مكان حساس جدا وقابل للانفجار بأي لحظة"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لكل عملية".

وفي تطرقه إلى مسألة البالونات الحارقة التي تطلقها "حركة حماس" من قطاع غزة، قال: "بعد عملية "حارس الأسوار" قلنا إننا لن نتقبل الوضع كما كان عليه بالسابق، وأيضا نحن لا نتقبل قضية البالونات".

وتابع: "من الآن فصاعدا سنهاجم ونستمر بمهاجمة أهداف نراها نوعية".