غالبيتهم نساء.. 30 قتيلا ومصابا بانفجار سيارة مفخخة في منبج السورية

شفق نيوز/ أعلن الدفاع المدني السوري، يوم الإثنين، عن مقتل وإصابة نحو 20 شخصا بانفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج.

وقال الدفاع المدني في بيان له، إن "حصيلة انفجار السيارة المفخخة في مدينة منبج شرق حلب، أسفرت عن مقتل 14 امرأة ورجل واحد، وإصابة 15 امرأة بجروح منها بليغة ما يرشح عدد الوفيات للارتفاع".

وأضاف أن "جميع الضحايا هم عمال الزراعة، حيث انفجرت السيارة بجانب السيارة التي كانت تقلّ العمال المزارعين، على طريق رئيسي بأطراف مدينة منبج شرق حلب".

وفي مطلع الشهر الحالي، انفجرت سيارة مفخخة في مدينة منبج أيضا، وأسفرت عن مقتل 7 نساء وإصابة 14 أخريات، بالتزامن مع مرور سيارة كانت تقلهن.