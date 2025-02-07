غالانت يكشف تفاصيل عملية اغتيال نصر الله.. كيف اتخذ القرار؟

شفق نيوز/ كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، التفاصيل الدقيقة وخفايا عملية الاغتيال التي نفذتها تل أبيب الأمين العام حزب الله، حسن نصرالله.

وقال غالانت في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، إن عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله كانت مقررة يوم الجمعة، كاشفا أن "نصر الله كان في الموقع المستهدف منذ أيام، وكان هناك قلق من مغادرته في أي لحظة".

وذكر أنه "يوم الأحد الذي سبقه، وصل رئيس الأركان، وقائد سلاح الجو وآخرون، وقدموا لي خطة تنفيذ العملية، موقعة وكل التفاصيل ذات الصلة.. سألتهم ما نسبة نجاح العملية، فكان الجواب: 90%، فسألتهم: كم طناً من المتفجرات ستلقون عليه؟ قالوا: 40 طنا. فقلت لهم: اذهبوا إلى الخيار البديل 80 طناً، ضاعفوا كمية المتفجرات حتى نصل إلى 99% نسبة نجاح".

طريقة تنفيذ الاغتيال

وكشف أنه "يوم الأربعاء، قبل يومين من العملية، عقد اجتماع الكابينت، حيث عرض رئيس الأركان طريقة تنفيذ الاغتيال، وعندما طلبت عرض العملية للتصويت، أوقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاجتماع فجأة، وقال لسنا مستعدين لاتخاذ قرار الآن، سأعود من الولايات المتحدة يوم الأحد، وسنتخذ القرار عندها".

وقال إنه في صباح يوم الجمعة يوم تنفيذ عملية الاغتيال 27 سبتمبر، جلست مع رئيس الأركان، وقررنا أن يكون الموعد النهائي للتنفيذ هو الساعة السادسة مساء، عندها اتصلنا سويا برئيس الوزراء، فأعطى الموافقة، لكنه طلب تأجيل التنفيذ إلى السادسة والنصف، لأنه سيكون على منصة الأمم المتحدة. في النهاية، توصلنا إلى تسوية على الساعة السادسة وعشرين دقيقة. وعندها تم إطلاق 84 قنبلة، كل واحدة بوزن طن، على جميع المواقع المحددة، وبهذا قتل نصرالله".

وذكر أنه في العشرين من سبتمبر خلال ساعات الظهيرة، دخل رئيس هيئة العمليات في الجيش الإسرائيلي، اللواء بيسيوك، وقال لي: "انظر، لدينا جميع قادة (الرضوان) وإبراهيم عقيل، في مكان واحد.. دخلنا في محادثة استمرت حوالي ساعتين أو ثلاثاً، وتم اتخاذ القرار بتنفيذ العملية. تمت تصفية قيادة منظومة العمليات التابعة لقوة الرضوان. هؤلاء هم الأشخاص الذين خططوا للهجوم داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "عندما ردوا مساء السبت، شننا عليهم الهجوم يوم الأحد، وفي صباح يوم الاثنين، وخلال 15 ساعة، تم القضاء على منظومة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله. كان هذا اليوم هو الأشد قتالا في الشمال منذ بداية الحملة، وخلال 24 ساعة، استهدف سلاح الجو أكثر من ألف هدف في أنحاء لبنان"، مبينا أنه "كان لدى حزب الله حوالي 5,500 صاروخ بعيد المدى قادر على الوصول إلى وسط إسرائيل، وبعد هذا الهجوم، لم يتبق لديهم سوى بضع مئات".

وقال إن "حزب الله كان يمتلك 44 ألف صاروخ في بداية الحرب، لكن الضربات الإسرائيلية خفضت ترسانته إلى أقل من 10 آلاف".