غالانت يرجئ زيارته لواشنطن والبنتاغون يشاور اسرائيل حول الرد على إيران

شفق نيوز/ أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، بتأجيل زيارة وزير الدفاع يوآف غالانت إلى العاصمة الاميركية واشنطن.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، وقال "أبلغنا للتو أن وزير الدفاع الإسرائيلي سيرجئ زيارته إلى العاصمة واشنطن".

وأضاف، البنتاغون، "نواصل مشاوراتنا مع الإسرائيليين حول طبيعة ردهم على هجوم إيران الصاروخي".

وكان من المقرر أن يغادر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، غداً الأربعاء، إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات أمنية، في إطار استعدادات تل أبيب لشن هجوم على إيران، بعد هجومها الصاروخي الانتقامي، وفق إعلام عبري الأحد.

كما ذكرت "إن بي سي"، نقلاً عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم إن "إسرائيل لم تطلع بعد الولايات المتحدة على خططها للرد على إيران".