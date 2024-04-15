غالانت يبلغ وزير الدفاع الأمريكي: أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني

شفق نيوز/ أبلغ وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، نظيره الامريكي لويد أوستن، يوم الإثنين، بأن لا خيار أمام اسرائيل سوى الرد على الهجوم الإيراني.

ونقلت أكسيوس عن مسؤول مطلع قوله، إن "غالانت أبلغ أوستن أن إسرائيل لا يمكن أن تسمح بإطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد".

وأضاف المسؤول، أن "أوستن شدد على ضرورة بذل كل ما هو ممكن لتجنب مزيد من التصعيد".

في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن "طهران لا ترحب بالتصعيد لكن إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرة جديدة فسيكون ردها أسرع وأقوى".

ومساء أول أمس السبت، شنت إيران هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ، انطلاقاً من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.