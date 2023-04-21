غاز مجاني للمنازل قبل الانتخابات.. أردوغان يعد والمعارضة تتهكم

شفق نيوز / أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي لمحطة بحرية من احتياطي مكتشف في البحر الأسود، فيما وعد بتوفير الغاز الطبيعي مجانا للمنازل قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 أيار/مايو.

وقال أردوغان في تدشين مرفأ للغاز الطبيعي في إقليم زونجولداك شمالي تركيا: "سنوفر غازاً طبيعياً مجانياً للاستهلاك المنزلي يصل إلى 25 متراً مكعباً شهرياً لمدة عام"، مضيفاً أن "الغاز الطبيعي غير المحدود للاستهلاك المنزلي، سيكون مجانياً للشهر المقبل".

من جانبه، رد رئيس حزب "الدعوة" المعارض، علي باباجان، على تصريحات أردوغان الغازية، بالقول: "حديث الحكومة في تركيا عن غاز مكتشف في البحر الأسود كله كذب بكذب وأوهام يبيعونها على الناس".

وتمثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أكبر تحد انتخابي لأردوغان بعد تراجع نسبة التأييد له بسبب أزمة تكاليف المعيشة، ويتقدم مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، على الرئيس الحالي في استطلاعات الرأي.

وشرعت حكومة أردوغان، في تنفيذ سلسلة من مشروعات البنية التحتية والدفاع الضخمة قبل الانتخابات، وفي الأسبوع المقبل، من المقرر أن يفتتح الرئيس التركي، أول مفاعل للطاقة النووية في البلاد بنته شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية.