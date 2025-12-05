غارة أميركية على سفينة مخدرات بالمحيط الهادئ.. فيديو

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الجيش الأميركي، يوم الجمعة، عن مقتل أربعة أشخاص في غارة على سفينة يُشتبه في أنها كانت تنقل مخدرات في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ.

وأوضح الجيش في بيان نشر على موقع "إكس" أن معلومات المخابرات أكدت أن السفينة كانت تحمل مخدرات وتبحر عبر طريق معروف لتهريب المخدرات في المنطقة.

وأضاف البيان أن العملية جاءت ضمن جهود القوات الأميركية لمكافحة تهريب المخدرات وتأمين المياه الدولية من النشاطات غير القانونية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.