غارة أمريكية تستهدف منشأة لـ"الحرس الثوري الإيراني" في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الخميس، تنفيذ غارة جوية على منشأة في سوريا يستخدمها "الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات التابعة له".

وذكر بيان للقيادة، إن الغارة تأتي "في أعقاب سلسلة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا".

وأضافت القيادة: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا ضد المسؤولين عن الهجمات وسنرد في الوقت والمكان الذي نختاره".

وفي وقت سابق أقرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بأن الحوثيين أسقطوا طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" قبالة سواحل اليمن.

وقال متحدث باسم البنتاغون في تصريحات صحفية : "يمكننا أن نؤكد أن الحوثيين أسقطوا طائرة عسكرية أمريكية من طراز إم كيو-9 قبالة سواحل اليمن"، مضيفا أن القيادة المركزية الأمريكية تجري تحقيقا في الحادث.

وحمل البنتاغون إيران مسؤولية إسقاط الحوثيين في اليمن، المسيرة الأمريكية، وقال: ""نسعى لإرسال رسالة واضحة لإيران بأننا نحملها المسؤولية عن الهجمات على قواتنا".

وعبر عن قلقله من إسقاط الحوثيين إحدى المسيرات الأمريكية وقال إنه يسعى إلى منع التصعيد وتوسيع رقعة الصراع.

وأضاف في تصريحات صحفية: "نتوقع من إيران اتخاذ إجراءات لحمل وكلائها على وقف الهجمات ضد قواتنا".