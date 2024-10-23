غارة إسرائيلية قرب السفارة الإيرانية بالضاحية وقصف صاروخي في تل أبيب

شفق نيوز/ أفادت تقارير عبرية، مساء الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في عاصمة تل أبيب، واعتراض 4 صواريخ فوق المدينة أطلقت من جنوب لبنان.

من جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن حركة الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي، توقفت عقب قصف تل أبيب، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب ووسط إسرائيل.

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن مسيرة اسرائيلية نفذت غارة استهدفت شقة في بناية سكنية بمنطقة الأوزاعي بالضاحية الجنوبية قرب السفارة الإيرانية سابقاً.