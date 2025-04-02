غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في دمشق ومحيط مطار عسكري بريف حمص

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الأربعاء، بأن انفجاراً ضخماً هزّ العاصمة السورية دمشق، كما تم استهداف محيط مطار عسكري في ريف حمص، بغارة إسرائيلية.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن طائرات الجيش شنت هجمات في دمشق، وقصفت مبنى البحوث العلمية في مساكن برزة ما أدى إلى انفجار ضخم في العاصمة السورية.

وأشارت إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت أيضاً محيط مطار الـT4 العسكري بريف حمص، مضيفة أن طيرانا حربيا يعتقد أنه إسرائيلي يحلق في أجواء حماة.