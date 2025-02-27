غارة إسرائيلية تستهدف عناصر حزب الله شرق لبنان

شفق نيوز/ قتل عنصران من حزب الله، مساء الخميس، بغارة إسرائيلية على منطقة الهرمل شرقي لبنان.

واستهدفت الغارة، سيارة في الهرمل، كان فيها عنصر في حزب الله يدعى مهدي شاهين، وفق "العربية/الحدث".

فيما أفادت وسائل إعلام لبنان بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت "بيك اب" بصاروخين على طريق فرعية قرب الصليب الأحمر.

ولاحقاً، أغارت مسيّرة إسرائيلية على المنطقة عينها، أثناء تجمّع مواطنين في المكان، وتحدثت المعلومات الأولية عن وجود إصابات.

اتفاق وقف النار

يأتي ذلك رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بوساطة أميركية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، فيما لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع ومنشآت لحزب الله، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.

وكان يُفترض بموجب الاتفاق أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يوما، قبل أن يتم تمديدها حتى 18 شباط/فبراير.

لكن مع انقضاء المهلة، أبقى الجيش الإسرائيلي على وجوده في 5 نقاط استراتيجية في جنوب لبنان على امتداد الحدود، تخوله الإشراف على بلدات حدودية لبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الإسرائيلي للتأكد "من عدم وجود تهديد فوري".

واعتبر لبنان "استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالا".

وخلال جلسة لمناقشة البيان الوزاري في البرلمان بدأت الثلاثاء، قال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمّد رعد، إن هدف الحرب الأخيرة كان "التخلص من حزب الله وسحقه وإنهاء وجوده المقاوم"، مؤكدا أن المحاولة "فشلت".

وتعهدت الحكومة في البيان الوزاري، بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي".