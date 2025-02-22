غارة إسرائيلية تستهدف الحدود اللبنانية السورية

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شن غارة على الحدود اللبنانية السورية.

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع أغار على محاور نقل على الحدود بين سوريا ولبنان والتي يحاول حزب الله من خلالها نقل وسائل قتالية إلى لبنان".

وأضاف أدرعي أن "هذه المحاولات تعتبر بمثابة خرق فاضح للتفاهمات بين تل أبيب وبيروت".

وشدد المتحدث، على أن "الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل وسيمنع أي محاولة تموضع من حزب الله".