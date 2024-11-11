غارة اسرائيلية توقع 30 قتيلا في عكار اللبنانية

شفق نيوز/ استهدفت غارة إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، قرية تقع في منطقة عكار اللبنانية، أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصًا.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن استهدفت مبنى في بلدة عين يعقوب العكارية، في محافظة عكار، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، ونقلت أيضاً أن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة في بلدة عين يعقوب العكارية.

وأكّد رئيس اتحاد بلديات المنطقة التي تتبع إليها القرية، روني الحاج، لوكالة "فرانس برس"، أن الغارة استهدفت "منزلا من طابقين يقطنه نازحون".

وأوضح أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة البعيدة أكثر من 100 كيلومتر عن حدود لبنان الجنوبية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت مقتل 7 أشخاص على الأقلّ بغارة إسرائيلية على بلدة جنوبي لبنان، مساء اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على السكسكية قضاء صيدا أدت في حصيلة أولية إلى سقوط 7 شهداء وإصابة 7 آخرين بجروح".

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية بأن الغارة استهدفت منزلا في البلدة الساحلية البعيدة عن الحدود، وضحاياها "معظمهم من النساء والأطفال"، موضحة أن أعمال رفع الأنقاض مستمرة.

وارتفع إجمالي حصيلة القتلى في لبنان منذ بدء التوغل البرّي الإسرائيلي إلى 3243، بحسب وزارة الصحة، التي بيّنت أن الهجوم البري أسفر كذلك عن 14,134 مصابا حتى الآن.

ويوم أمس الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي صدّق على توسيع العملية البرية في لبنان.

وأشارت إلى أن "الخطط العسكرية المصادق عليها تتضمن الوصول لمناطق جديدة في لبنان"، مبينة أن "الجيش سيعيد القوات من لبنان للحدود إذا جرى التوصل لاتفاق".