غارات وتوغل عسكري إسرائيلي بمحيط دمشق

شفق نيوز/ شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء غارات على مواقع عسكرية رافقها توغل بري جنوب العاصمة السورية دمشق.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على قواعد عسكرية تابعة للجيش السوري السابق ودمر وسائل قتالية في دمشق.

من جهته ذكر التلفزيون السوري إن القوات الإسرائيلية توغلت بآليات وعربات عسكرية في قرية البكار على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيران الإسرائيلي استهدف عددا من تجمعات الآليات الثقيلة في عدة ثكنات في درعا.