غارات أمريكية وبريطانية تستهدف موقعاً للحوثيين في اليمن

شفق نيوز/ قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، يوم الخميس، أن الطيران الأمريكي البريطاني المشترك شن غارات على الحديدة في اليمن.

من جانبها ذكرت محطة الحدث أن الغارة استهدفت موقعا عسكريا للحوثيين قرب جامعة الحديدة في مديرية الحول.

ويوم الأربعاء 24 أكتوبر، نفذت القوات الأمريكية البريطانية قصفا عنيفا على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، واستهدفت مواقع في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، نشر طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "F-16" لتعزيز القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.