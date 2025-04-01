غارات أمريكية هي "الأعنف" في اليمن والبنتاغون يعلن تعزيزاً عسكرياً في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ شنت القوات الأميركية، ليل الثلاثاء الأربعاء، سلسلة ضربات جوية وصفت بالأعنف ضد مواقع تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن، تزامناً مع تحليق مكثّف للطيران الحربي فوق محافظة صعدة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ انفجارات عنيفة هزّت محيط مطار الحديدة جنوبي المحافظة، وسط أنباء عن استخدام قنابل ارتجاجية في هذه العمليات.

ووفقاً للمعلومات، استهدفت الغارات الأولى جزيرة كمران قبالة سواحل الحديدة، حيث يُعتقد بوجود منصّات لإطلاق الصواريخ، وكهوف ومستودعات أسلحة وعتاد.

وفي محافظة صعدة، كثّف الطيران الأميركي طلعاته تزامناً مع استهداف مواقع للحوثيين، وسط أنباء عن توجيه ضربات إلى ورش تصنيع الصواريخ وقواعد سرّية في محافظتي عمران وصعدة.

على صعيد متّصل، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بنشر حاملة طائرات ثانية.

وأوضح المتحدّث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان أنّ حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنضم إلى "هاري إس. ترومان" في مياه الخليج، في خطوة تهدف إلى "مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي وردع أيّ عدوان، وحماية التدفق الحرّ للتجارة في المنطقة".

وفي السياق نفسه، أفاد بيان مقتضب لوزارة الدفاع الأميركية بأنّ الوزير بيت هيغسيث أصدر أمراً بنشر طائرات حربية، دون الإشارة إلى طرازاتها. إلاّ أنّ مسؤولين أميركيين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قالوا إنّ أربع قاذفات استراتيجية من طراز "بي-2" على الأقل نُقلت إلى قاعدة عسكرية أميركية بريطانية في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".