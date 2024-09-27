غارات متجددة في الضاحية وصور، وحزب الله ينفي الرواية الاسرائيلية: لا أسلحة في المباني المستهدفة

شفق نيوز/ أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر السبت، على مبان في الضاحية الجنوبي ببيروت، ومدينة صور اللبنانية.

وقالت الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أسلحة ومواقع لحزب الله في غارات متكررة خلال الساعات المنصرمة.

من جانبه نفى حزب الله وجود أسلحة في المباني المستهدفة بالغارات الإسرائيلية على الضاحية.

يأتي ذلك بعد ساعات من شن المقاتلات الإسرائيلية غارة وُصفت بـ"العنيفة وغير المسبوقة" على الضاحية الجنوبية، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف مقر القيادة المركزية لحزب الله في المنطقة.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الغارات الإسرائيلية بأنها الأقوى على مدينة بيروت منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على لبنان.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، أن المباني التي استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية كانت مليئة بالسكان، وأن هناك قتلى وجرحى.