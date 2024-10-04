غارات ليلة جديدة تهز الضاحية الجنوبية

شفق نيوز/ شن الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على ضاحية بيروت، ومواقع في جنوب لبنان، وذلك بعد وقت قصير على تحذير وجهه لسكان مناطق في الضاحية.

وتركزت الغارات في حي الأبيض وبرج البراجنة في ضاحية بيروت، بينما شهدت بلدات الشهابية والطيبة وبرعشيت كفردودنين جنوبي لبنان غارات جوية إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، إن حزب الله اللبناني أطلق حوالي 222 قذيفة من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأكدت لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان، تسجيل 153 غارة جوية على لبنان خلال 24 ساعة.

وأعلنت ثلاثة مستشفيات في لبنان تعليق خدماتها الجمعة على وقع غارات إسرائيلية كثيفة في محيطها.