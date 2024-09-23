غارات إسرائيلية كثيفة تستهدف عدة بلدات جنوبي لبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، عن شن سلسلة ثانية من الغارات الكثيفة جنوبي لبنان، بعد ساعات من هجوم في مرحلة اولى شملت 150 هدفاً باستخدام عشرات الطائرات الحربية المقاتلة.

وشملت سلسلة الغارات الثانية بلدات عيترون، حولا، خربة سلم، السلطانية، المنطقة بين حبوش وكفررمان، بلدة طورا، وبرعشيت، وحاريص، والمنطقة بين دير قانون النهر والحلوسية، بلدة الخيام، بلدات جبشيت، كونين، و بيت ياحون.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن الجيش إن "الضربات المخطط لها في لبنان من المتوقع أن تكون أكبر من ضربات الأحد وستستمر لفترة طويلة".

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان: "إلى سكان القرى في لبنان، في الوقت القريب سيهاجم الجيش أهداف إرهابية في لبنان".

وتابع: "ندعو كل مَن يتواجد بجوار أو داخل منشآت أو بيوت يخفي داخلها حزب الله وسائل قتالية إلى الابتعاد عنها فورا".

ولم يبلغ عن إصابات في الغارات الإسرائيلي بجنوب وشرق لبنان الاثنين، في حين هرعت سيارات الإسعاف في اتجاه المناطق المستهدفة، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ومنذ أيام تتصاعد المواجهات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، وقصف الحزب الأحد مواقع عسكرية في شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ، بينها صواريخ "فادي 1" و"فادي 2" التي استخدمها للمرة الأولى منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

فيما قصف الجيش الإسرائيلي، الأحد، 16 بلدة في جنوب لبنان؛ مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في لبنان وسوريا وفلسطين.

ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.